Calviac-en-Périgord

Le mystère des diamants de BRAULEN

BIQUETTES DE BRAULEN Calviac-en-Périgord Dordogne

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Chasse au trésor Le Mystère des Diamants de Braulen à Calviac-en-Périgord le 5 juin à 20h30. Une aventure nocturne dès 7 ans au départ de la Ferme des Biquettes. Tarif 10€.

Partez à l’aventure avec Le Mystère des Diamants de Braulen , une chasse au trésor organisée à Calviac-en-Périgord le vendredi 5 juin à 20h30.

Au départ de la Ferme des Biquettes de Braulen, petits et grands dès 7 ans devront résoudre énigmes et mystères dans une ambiance nocturne pleine de surprises. Une expérience ludique et immersive à vivre en famille ou entre amis.

Tarif 10€ par personne. Places limitées. Pensez à prévoir une lampe frontale et un téléphone par équipe. Vente de boissons et de crêpes sur place.

Réservations 07 83 26 12 45 ou 07 55 68 51 49. .

BIQUETTES DE BRAULEN Calviac-en-Périgord 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 55 68 51 49

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English : Le mystère des diamants de BRAULEN

Le Mystère des Diamants de Braulen treasure hunt in Calviac-en-Périgord on June 5 at 8:30pm. A nocturnal adventure for children aged 7 and over, starting from the Ferme des Biquettes. Price: 10?

L’événement Le mystère des diamants de BRAULEN Calviac-en-Périgord a été mis à jour le 2026-05-15 par OT du pays de Fénelon