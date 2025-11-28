Le mystère des gâteaux de noël Thionville

Le mystère des gâteaux de noël

Noël approche à grands pas et tout le monde est en ébullition dans l’atelier du Père Noël. La Mère Noël, experte en pâtisserie, prépare ses fameux gâteaux magiques. Mais catastrophe ! Elle a perdu la recette secrète et ses ingrédients ont été dispersés dans la ville de Thionville. Heureusement, vous êtes là pour l’aider à tout retrouver à temps pour les fêtes !

Aidez la Mère Noël à retrouver tous les ingrédients nécessaires à la confection de ses gâteaux de Noël. Chaque étape du jeu correspond à un monument ou lieu emblématique de Thionville. Vous y découvrirez une énigme ou une question pour débloquer un ingrédient de la recette. Ouvrez bien grand les yeux et levez la tête !

Livret à retirer à l’Office de Tourisme.Enfants

English :

Christmas is fast approaching, and everyone in Santa?s workshop is in an uproar. Mrs. Claus, an expert baker, is preparing her famous magic cakes. But disaster! She has lost the secret recipe and her ingredients have been scattered all over Thionville. Luckily, you’re there to help her find everything in time for the holidays!

Help Mother Christmas find all the ingredients she needs to make her Christmas cakes. Each stage of the game corresponds to an emblematic Thionville monument or location. You’ll discover a riddle or a question to unlock an ingredient in the recipe. Open your eyes wide and look up!

Booklet available from the Tourist Office.

German :

Weihnachten steht vor der Tür und in der Werkstatt des Weihnachtsmanns sind alle in heller Aufregung. Die Weihnachtsfrau ist eine Meisterbäckerin und backt ihre berühmten Zauberkuchen. Aber Katastrophe! Sie hat das Geheimrezept verloren und ihre Zutaten sind in der ganzen Stadt Thionville verstreut. Zum Glück sind Sie da, um ihr zu helfen, alles rechtzeitig zum Fest wiederzufinden!

Hilf der Weihnachtsfrau, alle Zutaten zu finden, die sie für die Herstellung ihrer Weihnachtsplätzchen benötigt. Jede Etappe des Spiels entspricht einem Denkmal oder einem symbolträchtigen Ort in Thionville. Dort finden Sie ein Rätsel oder eine Frage, um eine Zutat für das Rezept freizuschalten. Öffnen Sie Ihre Augen weit und heben Sie Ihren Kopf!

Das Heft kann im Office de Tourisme abgeholt werden.

Italiano :

Il Natale si avvicina rapidamente e nel laboratorio di Babbo Natale tutti sono in fermento. La signora Claus, esperta pasticcera, sta preparando le sue famose torte magiche. Ma è un disastro! Ha perso la ricetta segreta e gli ingredienti sono stati sparsi per tutta Thionville. Per fortuna ci siete voi ad aiutarla a ritrovare tutto in tempo per le feste!

Aiutate Mamma Natale a trovare tutti gli ingredienti necessari per preparare i suoi dolci natalizi. Ogni fase del gioco corrisponde a un simbolo di Thionville. Scoprirete un indovinello o una domanda per sbloccare un ingrediente della ricetta. Aprite bene gli occhi e guardate in alto!

Il libretto è disponibile presso l’Ufficio del Turismo.

Espanol :

Se acerca la Navidad y en el taller de Papá Noel todo el mundo está alborotado. La Sra. Claus, experta pastelera, está preparando sus famosos pasteles mágicos. Pero es un desastre Ha perdido la receta secreta y sus ingredientes se han desperdigado por todo Thionville. Por suerte, tú estás ahí para ayudarla a encontrarlo todo a tiempo para las fiestas

Ayuda a Mamá Noel a encontrar todos los ingredientes que necesita para hacer sus pasteles de Navidad. Cada etapa del juego corresponde a un lugar emblemático de Thionville. Descubrirás un acertijo o una pregunta para desbloquear un ingrediente de la receta. ¡Abre bien los ojos y mira hacia arriba!

Folleto disponible en la Oficina de Turismo.

