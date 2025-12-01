Le mystère des korrigans à la recherche du trésor caché Hanvec

Le mystère des korrigans à la recherche du trésor caché

Domaine de Menez Meur Hanvec Finistère

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-12-20 13:00:00

fin : 2026-01-04 16:30:00

Date(s) :

2025-12-20

Il parait qu’un trésor caché il y a longtemps par les korrigans au domaine de Menez Meur est sur le point d’être retrouvé… A l’aide des indices laissés par le petit peuple des Monts d’Arrée, lancez-vous sur les sentiers, résolvez les énigmes et percez les secrets du domaine ! Saurez-vous retrouver le trésor ?

Un nouveau jeu de piste gratuit, disponible à l’accueil du Domaine de Menez Meur, avec à la clé, un petit morceau du trésor à ramener à la maison… .

Domaine de Menez Meur Hanvec 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 68 81 71

