Le mystère des Monteaux Vivy

Vivy Maine-et-Loire

Début : 2025-07-09

fin : 2025-07-09

2025-07-09

Au cours d’un rallye nature, venez résoudre des énigmes en famille au sein de l’espace naturel sensible des Monteaux. Serez-vous à la hauteur de la mission ?

En partenariat avec le Département de Maine-et-Loire.

Mercredi 9 avril 2025

Ouverture le mercredi de 14h à 16h.

Mercredi 9 juillet 2025

Ouverture le mercredi de 14h à 16h. .

Vivy 49680 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 67 18 18 anjou.accueil@lpo.fr

English :

During a nature rally, come and solve riddles with your family in the Monteaux nature reserve. Will you be up to the task?

German :

Lösen Sie bei einer Naturrallye mit der ganzen Familie Rätsel im Naturschutzgebiet Les Monteaux. Werden Sie der Aufgabe gewachsen sein?

Italiano :

Durante un raduno naturalistico, venite a risolvere gli enigmi in famiglia nella riserva naturale di Monteaux. Sarete all’altezza del compito?

Espanol :

Durante un rally por la naturaleza, ven a resolver los enigmas en familia en la reserva natural de Monteaux. ¿Estarás a la altura?

