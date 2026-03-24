Le mystère des œufs disparus à la Guinguette Pictave

Chemin de Tison Poitiers Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Pour l’édition 2026, notre chasse aux œufs se fait en partenariat avec le Pôle du Tison, situé juste à côté de la Guinguette, à l’Îlot Tison à Poitiers.

Parce que Pâques est une fête pour tous, cet escape game a été pensé pour être

– Accessible dès le plus jeune âge (accompagné d’un adulte)

– Adapté aux personnes en situation de handicap

– Accessible aux personnes en fauteuil roulant

Le parcours a été conçu pour offrir une expérience inclusive, fluide et conviviale, où chaque enfant peut participer et s’amuser pleinement. .

Chemin de Tison Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 03 03 81 contact@laguinguettepictave.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le mystère des œufs disparus à la Guinguette Pictave

L’événement Le mystère des œufs disparus à la Guinguette Pictave Poitiers a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de Grand Poitiers