Le mystère des œufs disparus à la Guinguette Pictave Poitiers
Le mystère des œufs disparus à la Guinguette Pictave Poitiers dimanche 5 avril 2026.
Le mystère des œufs disparus à la Guinguette Pictave
Chemin de Tison Poitiers Vienne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Pour l’édition 2026, notre chasse aux œufs se fait en partenariat avec le Pôle du Tison, situé juste à côté de la Guinguette, à l’Îlot Tison à Poitiers.
Parce que Pâques est une fête pour tous, cet escape game a été pensé pour être
– Accessible dès le plus jeune âge (accompagné d’un adulte)
– Adapté aux personnes en situation de handicap
– Accessible aux personnes en fauteuil roulant
Le parcours a été conçu pour offrir une expérience inclusive, fluide et conviviale, où chaque enfant peut participer et s’amuser pleinement. .
Chemin de Tison Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 03 03 81 contact@laguinguettepictave.fr
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L’événement Le mystère des œufs disparus à la Guinguette Pictave Poitiers a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de Grand Poitiers