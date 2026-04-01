Le mystère des papillons arc-en-ciel Champ-sur-Barse
Le mystère des papillons arc-en-ciel Champ-sur-Barse samedi 18 avril 2026.
Champ-sur-Barse
Le mystère des papillons arc-en-ciel
Ferme de la Marque Champ-sur-Barse Aube
Tarif : 2 – 2 – 8 Eur
9.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-18 12:00:00
Date(s) :
2026-04-18
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Ferme de la Marque Champ-sur-Barse 10140 Aube Grand Est +33 3 25 41 47 97 accueil@fermedelamarque.com
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English :
L’événement Le mystère des papillons arc-en-ciel Champ-sur-Barse a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
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