Champ-sur-Barse

Le mystère des papillons arc-en-ciel

Ferme de la Marque Champ-sur-Barse Aube

Tarif : 2 – 2 – 8 Eur

9.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 10:00:00

fin : 2026-04-22 12:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Viens aider les papillons à retrouver leurs couleurs ! Participe à cette enquête hors du commun à la Ferme pédagogique de la Marque. Sauras-tu les aider à temps ?

Lors de votre venue à la ferme, vous pourrez profiter de bien d’autres activités tombola, moments avec les animaux, crêpes, glace de la ferme, chocolat chaud… et tous les bons produits de la ferme ! 9.5 .

Ferme de la Marque Champ-sur-Barse 10140 Aube Grand Est +33 3 25 41 47 97 accueil@fermedelamarque.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Le mystère des papillons arc-en-ciel Champ-sur-Barse a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne