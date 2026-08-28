Informations pratiques

Sainte-Eulalie-en-Born

Le mystère du demi-marin

101 Rue Saint-Eutrope Sainte-Eulalie-en-Born Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 19:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Jean Mouchès, accompagné de son équipier Jakes Aymonino, viendront résoudre le Mystère du Demi-marin . Rendez-vous avec un univers musical théâtralisé où la fantaisie et le pastiche se mêlent à la poésie baroque et à la chanson française.

Pensez à réserver ! .

101 Rue Saint-Eutrope Sainte-Eulalie-en-Born 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 62 48 ludo.mediatheque@sainteeulalieenborn.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le mystère du demi-marin

L’événement Le mystère du demi-marin Sainte-Eulalie-en-Born a été mis à jour le 2026-08-28 par OT Grands Lacs