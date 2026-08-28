Le mystère du demi-marin Sainte-Eulalie-en-Born
samedi 10 octobre 2026 · Sainte-Eulalie-en-Born
Informations pratiques
Sainte-Eulalie-en-Born
Le mystère du demi-marin
101 Rue Saint-Eutrope Sainte-Eulalie-en-Born Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 19:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Jean Mouchès, accompagné de son équipier Jakes Aymonino, viendront résoudre le Mystère du Demi-marin . Rendez-vous avec un univers musical théâtralisé où la fantaisie et le pastiche se mêlent à la poésie baroque et à la chanson française.
Pensez à réserver ! .
101 Rue Saint-Eutrope Sainte-Eulalie-en-Born 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 62 48 ludo.mediatheque@sainteeulalieenborn.fr
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English : Le mystère du demi-marin
L’événement Le mystère du demi-marin Sainte-Eulalie-en-Born a été mis à jour le 2026-08-28 par OT Grands Lacs
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