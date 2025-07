Le mystère du masque de pierre Le village Grignan

Venez mener l’enquête pour retrouver un mystérieux masque de pierre caché dans le village de Grignan. Saurez-vous déjouer les pièges et découvrir l’identité de ce mystérieux visage ? Enquête et suspense au programme ! Proposé et animé par Planète Guides.

Le village Départ devant l’Office de tourisme Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 90 75 71 planeteguides@gmail.com

English :

Come and investigate a mysterious stone mask hidden in the village of Grignan. Can you outwit the traps and discover the identity of this mysterious face? Investigation and suspense are the order of the day! Organized by Planète Guides.

German :

Stellen Sie Nachforschungen an, um eine mysteriöse Steinmaske zu finden, die im Dorf Grignan versteckt ist. Gelingt es Ihnen, die Fallen zu umgehen und die Identität des mysteriösen Gesichts zu enthüllen? Ermittlungen und Spannung stehen auf dem Programm! Angeboten und moderiert von Planète Guides.

Italiano :

Venite a indagare per trovare una misteriosa maschera di pietra nascosta nel villaggio di Grignan. Riuscirete a superare le trappole e a scoprire l’identità di questo volto misterioso? Investigazione e suspense sono all’ordine del giorno! Organizzato e gestito dalle Guide Planète.

Espanol :

Ven a investigar para encontrar una misteriosa máscara de piedra escondida en el pueblo de Grignan. ¿Podrás burlar las trampas y descubrir la identidad de este misterioso rostro? Investigación y suspense a la orden del día Organizado y dirigido por Planète Guides.

