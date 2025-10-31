Le mystère du temple perdu Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement

Le mystère du temple perdu Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement vendredi 31 octobre 2025.

Le mystère du temple perdu

Vendredi 31 octobre 2025 de 19h à 20h. Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 9 – 9 – EUR

Début : 2025-10-31 19:00:00

fin : 2025-10-31 20:00:00

2025-10-31

Magie et comédie pour enfants de 5 à 11 ans

Spectacle de magie pour petits et grands, Astier vous entraînera dans une aventure mêlant théâtre et magie.Enfants

Explorateur et chasseur de trésors, Astier était à la recherche d’une nouvelle relique à ajouter à sa collection, un trésor maya d’une grande valeur.



Mais il va vite découvrir que ce trésor à un prix bien plus important que son pesant d’or; en effet, une malédiction a été libérée et semble sur le point de provoquer de grandes catastrophes partout dans le monde !



Le temps est désormais compté, que la chasse au trésor commence ! .

Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 76 15 97 archangetheatre@orange.fr

English :

Magic and comedy for children aged 5 to 11

A magic show for young and old alike, Astier will take you on an adventure combining theater and magic.

German :

Magie und Comedy für Kinder von 5 bis 11 Jahren

Zaubershow für Groß und Klein. Astier wird dich in ein Abenteuer entführen, das Theater und Zauberei miteinander verbindet.

Italiano :

Magia e comicità per bambini dai 5 agli 11 anni

Uno spettacolo di magia per grandi e piccini, Astier vi porterà in un’avventura che unisce teatro e magia.

Espanol :

Magia y comedia para niños de 5 a 11 años

Espectáculo de magia para grandes y pequeños, Astier les llevará a una aventura que combina teatro y magia.

