Le mystère Lascaux – Conférence par Romain PIGEAUD Amphi 9 – Faculté de Médecine Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-10 14:30 – 16:00

Gratuit : non 8 € / Gratuit 8 € tout publicGratuit pour les étudiants, adhérents à l’UP (sur présentation de la carte 2025-2026), Carte Blanche, personnels de Nantes Université et scolaires Pas de réservation. Billetterie sur place Tout public

Romain Pigeaud est un archéologue et préhistorien français, né le 31 mars 1972 à Nantes. Il est docteur habilité à diriger des recherches (HDR) en Préhistoire et exerce comme chercheur associé au Centre de recherches sur les arts et le langage (CRAL – UMR?8566 EHESS/CNRS) ainsi qu’à l’UMR?6566 «?CReAAH?» du CNRS de l’Université de Rennes?1

Amphi 9 – Faculté de Médecine Nantes 44000

https://www.univ-nantes.fr/



Afficher la carte du lieu Amphi 9 – Faculté de Médecine et trouvez le meilleur itinéraire

