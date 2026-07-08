LE MYSTÈRE LÉON PLOUHINEC | JUDITH CHOMEL JULIE CERTIN LA CIE DES ÉTOURNEAUX Balaruc-les-Bains
vendredi 23 avril 2027 · Balaruc-les-Bains
Informations pratiques
Balaruc-les-Bains
LE MYSTÈRE LÉON PLOUHINEC | JUDITH CHOMEL JULIE CERTIN LA CIE DES ÉTOURNEAUX
15 Avenue de la Pinède Balaruc-les-Bains Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-23
fin : 2027-04-23
Date(s) :
2027-04-23
Dans sa correspondance, Léon Plouhinec, gardien de phare, raconte à ses quatre filles son existence solitaire, rigoureuse, tournée vers la mer et la contemplation. Mais derrière cette apparente tranquillité se cache un tourbillon inattendu raconté avec une inventivité joyeuse flirtant avec la folie douce.
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Réservation 04 67 18 42 34 | lepiano-tiroir.com .
15 Avenue de la Pinède Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 18 42 34
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English :
L’événement LE MYSTÈRE LÉON PLOUHINEC | JUDITH CHOMEL JULIE CERTIN LA CIE DES ÉTOURNEAUX Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-08 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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