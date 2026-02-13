Le mystères des rêves. Entre neurosciences et psychiatrie, Université de Genève – Uni Dufour, Genève

Le mystères des rêves. Entre neurosciences et psychiatrie Mardi 17 février, 18h30 Université de Genève – Uni Dufour

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-17T18:30:00+01:00 – 2026-02-17T20:00:00+01:00

Fin : 2026-02-17T18:30:00+01:00 – 2026-02-17T20:00:00+01:00

Chaque nuit, notre cerveau bascule dans un territoire singulier : celui des rêves. Universelles et pourtant profondément personnelles, ces expériences nocturnes participent à la construction de notre conscience, de notre identité et de notre manière d’être au monde.

À la croisée des neurosciences et de la psychiatrie, l’étude du rêve met en lumière un dialogue fascinant entre l’activité cérébrale et l’expérience intérieure. Elle invite la science à dépasser ses modèles classiques pour mieux comprendre comment naissent émotions, images et récits qui traversent nos nuits.

S’appuyant sur des observations issues de la recherche neuroscientifique et de la clinique psychiatrique, cette conférence explorera les liens entre le rêve et l’état d’éveil, les raisons de leur forte charge émotionnelle, ainsi que leur rôle possible dans l’équilibre affectif. Elle interrogera également la place des symboles et de l’interprétation, entre dimensions collectives et histoires individuelles, ainsi que la capacité du cerveau rêvant à imaginer de nouveaux futurs.

Une invitation à découvrir le rêve autrement, à la rencontre de la science du cerveau et de l’expérience vécue.

Lien vers la page de l’événement : https://www.unige.ch/cite/evenements/lecons-ouverture/le-mystere-des-reves

Université de Genève – Uni Dufour Rue du Général-DUFOUR 24, 1204 Genève Genève 1205

Conférence de Sophie Schwartz, Professeure en neurosciences, et Lampros Perogamvros, Professeur en psychiatrie, Université de Genève

