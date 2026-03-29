Le Mystérieux regard du flamant rose, Les Cinéastes, Le Mans

Le Mystérieux regard du flamant rose Dimanche 29 mars, 18h30 Les Cinéastes Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-29T18:30:00+02:00 – 2026-03-29T20:14:00+02:00

Fin : 2026-03-29T18:30:00+02:00 – 2026-03-29T20:14:00+02:00

Les Cinéastes 42 place des Comtes du Maine, Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0726#showmovie?id=DPDCL »}]

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