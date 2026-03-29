Le Mystérieux regard du flamant rose, Les Cinéastes, Le Mans
Le Mystérieux regard du flamant rose, Les Cinéastes, Le Mans dimanche 29 mars 2026.
Le Mystérieux regard du flamant rose Dimanche 29 mars, 18h30 Les Cinéastes Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-29T18:30:00+02:00 – 2026-03-29T20:14:00+02:00
Fin : 2026-03-29T18:30:00+02:00 – 2026-03-29T20:14:00+02:00
Les Cinéastes 42 place des Comtes du Maine, Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0726#showmovie?id=DPDCL »}]
Cycle lgbtqia+ – Début des années 1980, dans le désert chilien. Lidia, 11 ans, grandit au sein d’une famille queer flamboyante et aimante, qui a trouvé refuge dans un cabaret, aux abords d’une vill… Les Cinéastes Le Mystérieux regard du flamant rose
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