LE MYTHE D’ARTÉMIS Saint-Jean-de-Védas

LE MYTHE D’ARTÉMIS

Dans le cadre d’un compagnonnage sur la saison 2025/2026, la Compagnie Le Septième Point développe des actions culturelles de territoire et des créations. Ce temps long permet d’infuser la culture dans notre quotidien mais aussi de nous relier au monde et aux autres. Deux axes seront explorés par la compagnie le décryptage des mythes pour comprendre le présent et le lien au vivant pour élargir l

Dans le cadre d’un compagnonnage sur la saison 2025/2026, la Compagnie Le Septième Point développe des actions culturelles de territoire et des créations. Ce temps long permet d’infuser la culture dans notre quotidien mais aussi de nous relier au monde et aux autres. Deux axes seront explorés par la compagnie le décryptage des mythes pour comprendre le présent et le lien au vivant pour élargir le futur.

La création Les Fabulations Domestiques se compose de trois formes théâtrales de 30 minutes, sur le thème de la mythologie. Chaque opus aborde, grâce à la manipulation d’objets, une problématique de société en lien avec un passage de la mythologie grecque.

Le 3ème opus de la trilogie est consacré au mythe d’Artémis accompagnatrice et protectrice des adolescents et adultes en devenir et aborde le thème de la puissance féminine en réponse aux violences et inégalités. Un travail pédagogique, avec les élèves de l’école Jean d’Ormesson et du collège Louis Germain ainsi que des rencontres avec les Védasiens, seront menés autour de cette création.

L’opus 1 La 3ème chambre et l’opus 2 La dynastie des pinces à linges de ce triptyque, sont programmés les 13 et 14 septembre 2025, au Festival Festin de Rue.

Dès 8 ans 30 min .

