Le mythique jeu des 1000€ fait escale à Nexon !, Le Vaisseau Parc du Château Nexon

Le mythique jeu des 1000€ fait escale à Nexon !

Le Vaisseau Parc du Château 6 place de l’Église Nexon Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28

fin : 2026-01-28

Date(s) :

2026-01-28

Vivez l’ambiance unique du Jeu des 1 000 € au Vaisseau à Nexon et plongez au cœur d’un enregistrement mythique de la radio française. Curieux, passionnés ou simples spectateurs, chacun peut tenter sa chance ou venir encourager les candidats dans une atmosphère conviviale et pleine d’énergie. Adultes comme jeunes participants ont l’opportunité de se prêter au jeu, sous les yeux du public, dans un cadre original et chaleureux. Que vous rêviez de passer derrière le micro ou de vibrer en criant Banco ! , cet événement gratuit et ouvert à tous promet un moment mémorable à partager.

-> 16h30 ouverture des portes

-> 17h sélection et enregistrements adultes

-> 18h30 sélection et enregistrements spécial jeunes (collégiens et lycéens) + adultes .

Le Vaisseau Parc du Château 6 place de l'Église Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

