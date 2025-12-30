LE NECTAR DES DIEUX Essaion de Paris Paris

LE NECTAR DES DIEUX Début : 2026-02-26 à 19:00. Tarif : – euros.

COMEDIE DE VULGARISATION HISTORIQUEComédie d’un nouveau genre, Le Nectar des dieux est une invitation au partage, de bouteilles comme de savoirs.Une table, 2 chaises, une bouteille, 2 verres. Fondamental.Des caisses en bois, des tonneaux et le fondamental devient cérémonial, tout aussi sacré qu’ordinaire.Deux hommes nous racontent le Vin et ce qu’Il raconte de nous. Légers et survoltés, ils égayent une traversée de 10 000 ans d’Histoire.Auteur : Lucas Gonzalez, François Piel-Flamme et Hugo KleinMise en scène : Lucas GonzalezDistribution : François Piel-Flame, Hugo KleinDurée : 70 mnExtraits de presse : Quizz et sens aigu du récit rythment ce spectacle instructif, fort de l’engagement des deux interprètes, avec lesquels on aurait presque envie de trinquer. Santé ! Télérama Sortir TTUne masterclass ludique, ultra-documentée, sans temps mort et très drôle. L’Officiel des spectaclesOn rit beaucoup dans cette pièce au rythme très enlevé et les comédiens dialoguent avec un public rapidement conquis et complice. L’histoireDans une mise en scène originale et ludique de Lucas Gonzalez, les deux comédiens très complices enchaînent les anecdotes drôles et instructives sur ce breuvage divin, populaire dans le monde entier, À découvrir. Politique magazineUne pochade historique très instructive sur le vin. 10 000 ans d’histoire interprétés en 1 heure par deux comédiens survoltés : tout est vrai, c’est épique, c’est drôle, on se régale ! Coup de cœur Théâtre OnlineLe duo (très complémentaire) ne se prive pas pour brosser des personnages cocasses, tout en maintenant la véracité des faits soutenus par une impressionnante recherche historique. Froggy’s DelightÉpatant ! François Piel-Flamme et Hugo Klein sont formidables d’un bout à l’autre. Un immense bravo !!! Les chroniques d’AlcesteLe succès de cette pièce réside dans la synergie du divertissement, du savoir et du jeu de scène, incarné par nos deux compères. VindeterUn spectacle savoureux qui sait faire rire, rarement vulgaire et avec une profondeur historique notable. It art bagTout ceci est intelligent et très malin. On rit, on s’amuse énormément tout en apprenant beaucoup de choses. De la cour au jardin

Essaion de Paris 6 rue Pierre au Lard 75004 Paris 75