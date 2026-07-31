Le Nectar des Dieux : une histoire de vin sans gueule de bois Espace Molière Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Luxeuil-les-Bains

Le Nectar des Dieux : une histoire de vin sans gueule de bois

Espace Molière 16 Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 20:30:00

fin : 2026-10-01 22:00:00

Date(s) :

2026-10-01

Pour bien démarrer cette nouvelle saison, une comédie d’un nouveau genre ! Une histoire de vin sans gueule de bois.

Le Nectar des dieux est une invitation au partage de bouteilles, de savoirs et surtout de rires.

Une table, deux chaises. Une bouteille, deux verres. Fondamental !

Des caisses en bois, des tonneaux et des vignes, et le fondamental devient un cérémonial, tout aussi sacré qu’ordinaire.

Deux hommes nous racontent le Vin et ce qu’il raconte de nous. Légers et survoltés, ils jonglent entre César, Dom Perignon, Marie-Antoinette et tant d’autres pour égayer une traversée de 10 000 ans d’Histoire, si bien que le spectateur n’aura plus qu’une envie : déboucher une bouteille et refaire le monde !

Compagnie des Désignés volontaires.

Mise en scène Lucas Gonzales.

Avec : François Piel-Flamme et Hugo Klein

À l’Espace Molière à 20h30.

Réservation au 03 84 40 56 20. .

Espace Molière 16 Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 56 20 poleculturel@luxeuil-les-bains.fr

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English : Le Nectar des Dieux : une histoire de vin sans gueule de bois

L’événement Le Nectar des Dieux : une histoire de vin sans gueule de bois Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)