Le néoclassicisme dans l’architecture de Saint-Denis, Place de la cathédrale de Saint-Denis, 97400, Saint-Denis

Informations pratiques

Le néoclassicisme dans l’architecture de Saint-Denis 19 et 20 septembre Place de la cathédrale de Saint-Denis, 97400 La Réunion

Limité à 25 personnes par groupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T07:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00

Point de départ : Parvis de la cathédrale – > Ancien Hôtel de ville – > Grand Marché

Mode : Visites guidées sur inscription 9H30 / 13H00 / 15H00

Roméo Egippa : 0692806042 / cheminsgadyamb@gmail.com

Le centre ville s’inscrit historiquement dans un mouvement esthétique et architectural autour du néoclassicisme qui marque, au XIXème siècle, l’architecture coloniale de la ville. Le parcours permet des étapes dans cet ensemble entre habitats privés et bâtiments publics et mettra en lumière la cathédrale, l’ancien Hôtel de Ville et la halle du Grand Marché.

Place de la cathédrale de Saint-Denis, 97400 avenue de La Victoire, 97400 Saint-Denis 97400 Saint-Jacques La Réunion La Réunion 0692806042 [{« link »: « mailto:cheminsgadyamb@gmail.com »}]

Point de départ : Parvis de la cathédrale – > Ancien Hôtel de ville – > Grand Marché

© Roméo Egippa