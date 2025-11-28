LE NEST’HIVER #2 POMEGRANATE SOUNDS au Centre culturel Maison du Savoir Saint-Laurent-de-Neste
LE NEST’HIVER #2 POMEGRANATE SOUNDS au Centre culturel Maison du Savoir Saint-Laurent-de-Neste samedi 28 février 2026.
LE NEST’HIVER #2 POMEGRANATE SOUNDS
au Centre culturel Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 18:00:00
fin : 2026-02-28 03:00:00
Date(s) :
2026-02-28
Le NEST’Hiver propose une soirée musicale éclectique avec des genres variés tels que le Groove, Jazz, Dub, Rock et Électro, accompagnée d’un tremplin Djs et de restauration locale à prix abordables. Parmi les performances, un duo mère-fils énergique, un homme orchestre cosmique, un groupe fusionnant électro et influences orientales, et une DJ enflamment le dancefloor avec leurs sets captivants.
Toutpublic-12/10€-Prevente sur helloasso pomegranate-sound
.
au Centre culturel Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie contact@maisondusavoir65.fr
English :
NEST?Hiver offers an eclectic evening of music in a variety of genres, including Groove, Jazz, Dub, Rock and Electro, accompanied by a DJ springboard and affordable local catering. Among the performances, an energetic mother-son duo, a cosmic one-man band, a group fusing electro and oriental influences, and a DJ set the dancefloor alight with their captivating sets.
Toutpublic-12/10?resale on helloasso pomegranate-sound
L’événement LE NEST’HIVER #2 POMEGRANATE SOUNDS Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2025-11-28 par OT de Neste-Barousse|CDT65