LE NEST’HIVER #2 POMEGRANATE SOUNDS au Centre culturel Maison du Savoir Saint-Laurent-de-Neste

LE NEST’HIVER #2 POMEGRANATE SOUNDS

Centre culturel Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-28 18:00:00

fin : 2026-02-28 03:00:00

2026-02-28

Le NEST’Hiver propose une soirée musicale éclectique avec des genres variés tels que le Groove, Jazz, Dub, Rock et Électro, accompagnée d’un tremplin Djs et de restauration locale à prix abordables. Parmi les performances, un duo mère-fils énergique, un homme orchestre cosmique, un groupe fusionnant électro et influences orientales, et une DJ enflamment le dancefloor avec leurs sets captivants.

Toutpublic-12/10€-Prevente sur helloasso pomegranate-sound

contact@maisondusavoir65.fr

English :

NEST?Hiver offers an eclectic evening of music in a variety of genres, including Groove, Jazz, Dub, Rock and Electro, accompanied by a DJ springboard and affordable local catering. Among the performances, an energetic mother-son duo, a cosmic one-man band, a group fusing electro and oriental influences, and a DJ set the dancefloor alight with their captivating sets.

Toutpublic-12/10?resale on helloasso pomegranate-sound

