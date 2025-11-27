Le Nevers Comedy Club débarque Le France Nevers

Le Nevers Comedy Club débarque

Le France 2 Avenue Colbert Nevers

Début : 2025-11-27 19:00:00

fin : 2025-11-28 23:00:00

2025-11-27

NOUVEAUTÉ 2025 Le Nevers Comedy Club débarque !

Le Festival Drôle de Loire sort des murs du théâtre pour faire rire Nevers… jusque dans ses bars ??

Venez découvrir le Nevers Comedy Club, une nouvelle scène dédiée au stand-up émergent, dans une ambiance intimiste et conviviale !

Première soirée Jeudi 27 novembre à 19h au Bar Le France. Infos au 03 86 68 99 20

Deuxième soirée Vendredi 28 novembre à 19h au Bar Le Belzébuth. Infos au 09 81 99 26 92

En présence de Marcus, Mathilde Abassi et Mathieu Polo trois artistes aux styles bien différents, mais avec un objectif commun vous faire rire ! .

Le France 2 Avenue Colbert Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 47 41 theatre@ville-nevers.fr

