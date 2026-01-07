Le New-York mélancolique d’Edward Hopper – Diane GOUARD Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-12 14:30 – 16:00

Gratuit : non Gratuit pour les étudiants, adhérents à l’UP (sur présentation de la carte 2025-2026), Carte Blanche, personnels de Nantes Université et scolaires. 8€ tout public Pas de réservation. Billetterie sur place Tout public

Des personnages solitaires dans des immeubles new-yorkais, des ambiances étranges et mystérieuses, des paysages troublants dans leur banalité caractérisent les peintures d’Edward Hopper. Son univers figuratif mais singulier en fait l’un des premiers artistes américains à émerger sur la scène artistique internationale au XXe siècle. Ses images hantent largement le cinéma qui fut l’un de ses sujets de prédilection. Diane GOUARD est conférencière en histoire de l’art depuis vingt ans à Nantes et dans le Grand Ouest. Elle a poursuivi un cursus en histoire de l’art à l’Université de Rennes II. Titulaire de la carte de Conférencier national depuis 2005 et d’un DEA « Histoire et critique des arts » consacré à la production des femmes peintres en France aux XVIIe et XVIIIe siècles, elle a rapidement privilégié la médiation à la recherche académique.Depuis le début des années 2000, elle développe une activité variée – visites guidées, conférences, cours – dans de nombreux contextes : villes d’art et d’histoire, expositions temporaires, châteaux, musées, écoles et universités. Elle intervient également pour Artaban depuis 2004.Ses domaines de prédilection sont les femmes artistes, la peinture française du XVIIe siècle, Caravage et les caravagesques.

Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Centre-ville Nantes 44000

