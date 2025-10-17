Le Nexus Tour Thionville

Le Nexus Tour Thionville vendredi 17 octobre 2025.

Le Nexus Tour

1 place André Malraux Thionville Moselle

Tarif : Gratuit

Gratuit

Début : Vendredi 2025-10-17 14:00:00

Fin : 2025-10-17 18:00:00

2025-10-17

– Exposition du Nexus VI maquettes, accessoires, photos… Puzzle devient un véritable spatioport.

– Atelier effets spéciaux 3D initiation à la création d’effets visuels sur Blender, animé par l’équipe de Nexus VI (sur inscription)

– Rencontre avec des youtubeurs passionnés de SF retour sur dix ans d’aventure et de passion pour la science-fiction.Enfants

1 place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 80 17 30 puzzle@mairie-thionville.fr

English :

– Nexus VI exhibition: models, accessories, photos… Puzzle becomes a real spaceport.

– 3D special effects workshop: introduction to the creation of visual effects on Blender, led by the Nexus VI team (registration required)

– Meeting with youtubers passionate about SF: a look back at ten years of adventure and passion for science fiction.

German :

– Ausstellung des Nexus VI: Modelle, Zubehör, Fotos… Puzzle wird zu einem echten Raumhafen.

– Workshop 3D-Spezialeffekte: Einführung in die Erstellung von visuellen Effekten in Blender, geleitet vom Nexus VI-Team (Anmeldung erforderlich)

– Treffen mit SF-begeisterten Youtubern: Ein Rückblick auf zehn Jahre Abenteuer und Leidenschaft für Science-Fiction.

Italiano :

– Esposizione del Nexus VI: modelli, accessori, foto… Il puzzle diventa un vero e proprio spazioporto.

– Workshop sugli effetti speciali 3D: un’introduzione alla creazione di effetti visivi con Blender, guidata dal team di Nexus VI (è richiesta la registrazione)

– Incontro con gli youtuber appassionati di SF: uno sguardo indietro a dieci anni di avventure e passione per la fantascienza.

Espanol :

– Exposición Nexus VI: maquetas, accesorios, fotos… Puzzle se convierte en un verdadero puerto espacial.

– Taller de efectos especiales 3D: introducción a la creación de efectos visuales en Blender, a cargo del equipo de Nexus VI (inscripción obligatoria)

– Encuentro con youtubers apasionados por la SF: un repaso a diez años de aventura y pasión por la ciencia ficción.

L’événement Le Nexus Tour Thionville a été mis à jour le 2025-10-11 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME