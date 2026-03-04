LE NEZ AU MILIEU DE LA FIGURE Savigny-en-Véron
LE NEZ AU MILIEU DE LA FIGURE Savigny-en-Véron mercredi 22 avril 2026.
LE NEZ AU MILIEU DE LA FIGURE
80 Route de Candes Savigny-en-Véron Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Le nez, qu’est-ce qui le rend si spécial ? En patate, large, grand, court, de travers et peu importe son origine, le nez fascine les artistes depuis l’Antiquité. Plongez dans l’univers de l’illustre sculpteur Auguste Rodin et malaxez la terre pour façonner votre propre pif !
Visite-atelier
De 7 à 10 ans
80 Route de Candes Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 09 05 musees@cc-cvl.fr
English :
What makes the nose so special? Potato-shaped, wide, tall, short, crooked and whatever its origin, the nose has fascinated artists since Antiquity. Dive into the world of the illustrious sculptor Auguste Rodin and knead clay to shape your own pif !
