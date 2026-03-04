LE NEZ AU MILIEU DE LA FIGURE Savigny-en-Véron

LE NEZ AU MILIEU DE LA FIGURE

80 Route de Candes Savigny-en-Véron Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Le nez, qu’est-ce qui le rend si spécial ? En patate, large, grand, court, de travers et peu importe son origine, le nez fascine les artistes depuis l’Antiquité. Plongez dans l’univers de l’illustre sculpteur Auguste Rodin et malaxez la terre pour façonner votre propre pif !

Visite-atelier

De 7 à 10 ans

80 Route de Candes Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 09 05 musees@cc-cvl.fr

English :

What makes the nose so special? Potato-shaped, wide, tall, short, crooked and whatever its origin, the nose has fascinated artists since Antiquity. Dive into the world of the illustrious sculptor Auguste Rodin and knead clay to shape your own pif !

