Le nez au milieu du paysage, Le Dôme, Caen

Le nez au milieu du paysage Mercredi 25 mars, 14h00 Le Dôme Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-25T14:00:00+01:00 – 2026-03-25T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-25T14:00:00+01:00 – 2026-03-25T16:00:00+01:00

L’odorat est un sens discret, souvent négligé dans nos sociétés saturées d’images et de sons. Pourtant, il façonne nos émotions, nos souvenirs et notre rapport au monde. Cet atelier vous invite à lui redonner toute sa place !

En compagnie de Maryse Delaunay, chercheuse au Laboratoire de Psychologie de Caen Normandie (LPCN), vous apprendrez à identifier et nommer des odeurs à partir de flacons sensoriels, à enrichir votre vocabulaire olfactif, puis à arpenter les paysages pour en dresser une cartographie participative des odeurs.

Cette expérience collective s’inscrit dans un programme de recherche participative sur l’olfaction, mené avec le LPCN et ATMO Normandie. Ensemble, nous explorerons comment décrire et partager nos perceptions olfactives, pour mieux comprendre les paysages invisibles qui composent notre quotidien.

À l’occasion du Printemps de l’Esprit Critique, nous aborderons également l’usage des odeurs pour le marketing, la publicité et les diverses techniques d’attachement et d’incitation qui repose sur notre odorat.

Le Dôme 3 esplanade Stéphane Hessel 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie

