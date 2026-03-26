Le nez au vent, récit d’une aventure sur bicyclette Parc Saint-Mitre Aix-en-Provence

Le nez au vent, récit d’une aventure sur bicyclette

Samedi 9 mai 2026 à partir de 18h. Parc Saint-Mitre Avenue Jean Monnet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 18:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Une artiste rejoint le public à vélo. Elle fait le récit de son aventure la joie de l’enfance à avaler de l’air en roulant, les rencontres sur la route caillouteuse, la départementale qui roule trop vite ou le hamac entre deux arbres la nuit.

Elle embarque dans son voyage une autre artiste avec ses fusains. Au fil des mots, apparaissent les paysages et sensations d’un carnet de voyage

grandeur nature. Et si le spectacle était en fait le chemin ? En faisant le choix de la lenteur pour se déplacer, Charlotte Tessier réinvente sa manière de créer et partager… en pédalant. Elle raconte une itinérance vécue, avec ses hauts et ses bas, ses moments de doute, de solitude et à l’arrivée des sacoches pleines de mots qu’elle a enregistrés, de périple en périple. Une invitation à bifurquer, légère et profonde comme un voyage à vélo.



Biographie

La Bouillonnante porte les projets artistiques de Charlotte Tessier, comédienne et conceptrice de spectacles vivants.

Chez la Bouillonnante les projets sont à géométrie variable solos, duos, collectifs, et portés par une forte envie que les artistes en soient auteurs et concepteurs. La rencontre avec les gens et la relation au terrain sont en général le thème qui relie les créations. Si elles sont toujours ancrées dans des questionnements sur notre monde actuel, le désir est de s’attacher à la beauté, à des valeurs de partage et de solidarité. La Bouillonnante aime aller jouer pour des publics différents, c’est pour cela qu’elle crée des projets pour des publics de toutes générations. Amener le théâtre partout pour qu’il retrouve sa place dans la cité. Cette envie l’emmène à créer et jouer dans des théâtres, et aussi dans les villages, dans la rue, les écoles, et autres lieux non dédiés.



Conception, écriture et jeu Charlotte Tessier

Dessins en direct Chimène Voronkoff

Mise en scène et collaboration à l’écriture Shady Nafar

Regards extérieurs Laure Dessertine, Magali Jacquot, Séverine Valomet

Merci pour leur complicité et leurs regards très ponctuels mais essentiels Périne Faivre,

Emeline Harari, Charlotte Mouchette, Laetitia Cuvelier

Costumes Aude Desigaux





Programmation de Opening Nights Par les villages avec le soutien de la DRAC PACA, le département des Bouches-du-Rhône et Aix-Marseille-Provence Métropole.

Création soutenue par la DRAC PACA, la Région SUD et le Département des Bouches-du-Rhône, en coproduction avec Le Sémaphore, Port de Bouc et les Plateaux Solidaires d’Arsud · 13 · Le Pas de l’Oiseau, Veynes · 05 · Eurek’art Label Rue, Montpellier · 34 · Le Boulon CNAREP, Vieux Condé · 59 · Agglomération de La Porte du Hainaut · Arenberg Creative Mine · Mission Bassin Minier Nord Pas-de-Calais · 59 · Sur le Pont CNAREP, Nouvelle Aquitaine · 17 · & Les Fabriques RéUniES avec Graines de Rue, Bessines-sur-Gartempe · 87 · Poitiers & Grand Poitiers · 86 · Lacaze aux Sottises, Orion · 64. .

Parc Saint-Mitre Avenue Jean Monnet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

An artist joins the audience on her bike. She recounts her adventure: the childhood joy of swallowing air while riding, encounters on the stony road, the fast-moving secondary road or the hammock between two trees at night.

L’événement Le nez au vent, récit d’une aventure sur bicyclette Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-24 par Mairie d’Aix-en-Provence