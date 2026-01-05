Le Nice caennais | RDV Découverte Devant la pharmacie du Nice caennais Caen

Le Nice caennais | RDV Découverte

Devant la pharmacie du Nice caennais 198 Rue Caponière Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 14:00:00

fin : 2026-04-02 15:30:00

Date(s) :

2026-04-02

Quartier de villégiature, le Nice Caennais, est construit sur d’anciennes pépinières. Propre à séduire une population bourgeoise, plus attirée par une qualité de vie saine, loin du centre ville, ce quartier regroupe quelques belles villas construites à l’époque.

Quartier de villégiature, le Nice Caennais, est construit sur d’anciennes pépinières. Propre à séduire une population bourgeoise, plus attirée par une qualité de vie saine, loin du centre ville, ce quartier regroupe quelques belles villas construites à l’époque et dans l’esprit de l’architecture balnéaire.

La piste cyclable voie Napoléon 1er , nous entraîne sur les traces du chemin de fer, ex accès ferroviaire vers la côte de Nacre. Laissez vous conter son histoire.

Une visite-conférence en extérieur de Valentin Aubry.

Informations pratiques

Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.

La billetterie ouvre le 14 janvier 2026, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham. .

Devant la pharmacie du Nice caennais 198 Rue Caponière Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Nice caennais | RDV Découverte

The Nice Caennais is a resort district built on former nurseries. Designed to appeal to a middle-class population, more attracted by a healthy quality of life far from the city center, this neighborhood features some of the finest villas built at the time.

L’événement Le Nice caennais | RDV Découverte Caen a été mis à jour le 2026-01-05 par OT Caen la Mer