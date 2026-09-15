Le Nice caennais | RDV Découverte Devant l’ancienne pharmacie du Nice caennais Caen
mardi 20 octobre 2026 · Devant l'ancienne pharmacie du Nice caennais · Caen
Informations pratiques
Caen
Le Nice caennais | RDV Découverte
Devant l’ancienne pharmacie du Nice caennais 198 Rue Caponière Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 14:00:00
fin : 2026-10-20 15:30:00
Date(s) :
2026-10-20 2026-12-10
Quartier de villégiature, le Nice Caennais, est construit sur d’anciennes pépinières. Propre à séduire une population bourgeoise, plus attirée par une qualité de vie saine, loin du centre ville, ce quartier regroupe quelques belles villas construites à l’époque.
Quartier de villégiature, le Nice Caennais, est construit sur d’anciennes pépinières. Propre à séduire une population bourgeoise, plus attirée par une qualité de vie saine, loin du centre ville, ce quartier regroupe quelques belles villas construites à l’époque et dans l’esprit de l’architecture balnéaire.
La piste cyclable – « voie Napoléon 1er », nous entraîne sur les traces du chemin de fer, ex accès ferroviaire vers la côte de Nacre. Laissez vous conter son histoire.
Une visite-conférence en extérieur de Valentin Aubry.
Informations pratiques
Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.
La billetterie ouvre le 7 octobre 2026, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham. .
Devant l’ancienne pharmacie du Nice caennais 198 Rue Caponière Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr
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English : Le Nice caennais | RDV Découverte
The Nice Caennais is a resort district built on former nurseries. Designed to appeal to a middle-class population, more attracted by a healthy quality of life far from the city center, this neighborhood features some of the finest villas built at the time.
L’événement Le Nice caennais | RDV Découverte Caen a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Caen la Mer
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