Le nid des histoires lecture jeunesse Loches
Le nid des histoires lecture jeunesse Loches samedi 22 novembre 2025.
Le nid des histoires lecture jeunesse
12 Rue de la République Loches Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 16:00:00
fin : 2025-11-22 17:00:00
Date(s) :
2025-11-22
Notre rendez-vous pour les plus petits !
Retrouvez-nous pour un moment de lecture plein de douceur, de rires et de découvertes, suivi d’un goûter.
A partir de 3 ans.
Notre rendez-vous pour les plus petits !
Retrouvez-nous pour un moment de lecture plein de douceur, de rires et de découvertes, suivi d’un goûter.
A partir de 3 ans. .
12 Rue de la République Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 28 49 libloiseaubleu@gmail.com
English :
Our appointment for the little ones!
Join us for a moment of gentle reading, laughter and discovery, followed by a snack.
Ages 3 and up.
German :
Unser Treffpunkt für die Kleinsten!
Treffen Sie uns für einen Moment des Lesens voller Sanftheit, Lachen und Entdeckungen, gefolgt von einem Snack.
Ab 3 Jahren.
Italiano :
Il nostro appuntamento per i più piccoli!
Unitevi a noi per un momento di lettura, risate e scoperte, seguito da una merenda.
Per bambini dai 3 anni in su.
Espanol :
¡Nuestra cita para los más pequeños!
Acompáñenos en un momento de lectura suave, risas y descubrimientos, seguido de una merienda.
Para niños a partir de 3 años.
L’événement Le nid des histoires lecture jeunesse Loches a été mis à jour le 2025-11-05 par Loches Touraine Châteaux de la Loire