Le nid des histoires lecture jeunesse Loches

Le nid des histoires lecture jeunesse

12 Rue de la République Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 16:00:00

fin : 2025-11-22 17:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Notre rendez-vous pour les plus petits !

Retrouvez-nous pour un moment de lecture plein de douceur, de rires et de découvertes, suivi d’un goûter.

A partir de 3 ans.

12 Rue de la République Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 28 49 libloiseaubleu@gmail.com

English :

Our appointment for the little ones!

Join us for a moment of gentle reading, laughter and discovery, followed by a snack.

Ages 3 and up.

German :

Unser Treffpunkt für die Kleinsten!

Treffen Sie uns für einen Moment des Lesens voller Sanftheit, Lachen und Entdeckungen, gefolgt von einem Snack.

Ab 3 Jahren.

Italiano :

Il nostro appuntamento per i più piccoli!

Unitevi a noi per un momento di lettura, risate e scoperte, seguito da una merenda.

Per bambini dai 3 anni in su.

Espanol :

¡Nuestra cita para los más pequeños!

Acompáñenos en un momento de lectura suave, risas y descubrimientos, seguido de una merienda.

Para niños a partir de 3 años.

