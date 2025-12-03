Le Nid, la cabane de Lucie Félix Bibliothèque des Batignolles Paris

Le Nid, la cabane de Lucie Félix Bibliothèque des Batignolles Paris mercredi 3 décembre 2025.

Le Nid, la cabane de Lucie Félix : Ce dispositif ludique, interactif, espace de jeux et d’expérimentation, s’inspire des ouvrages et de la démarche artistique de Lucie Félix. Il favorise la manipulation, le développement de la motricité, l’interaction possible avec d’autres petits lecteurs et avec les livres de l’artiste mis à disposition des enfants. Sous la forme d’une cabane, le module permet d’accueillir des jeux, des objets, des parcours. Les enfants pourront inventer des histoires et développer leur imaginaire. Ainsi le tout-petit sera mis en position d’explorateur, avec une dimension sensorielle, dans un espace imaginé pour lui.

Lucie Félix

Lucie Félix, de formation scientifique et artistique,

s’intéresse à ce qui suscite, chez l’enfant, la curiosité, la réflexion et

l’apprentissage à travers le jeu, la manipulation et le mouvement. Avec ses

livres-objets, elle apporte un véritable renouveau dans le livre pour les

tout-petits. 2 yeux ? est son premier

livre. Depuis, elle s’est imposée comme une autrice jeunesse incontournable

aussi bien en France qu’à l’étranger. Lucie Félix a reçu la distinction

de Grande Ourse 2021 par le Salon du livre et de la presse

jeunesse de Montreuil. (Bibliocité)



mercredi 3 décembre à 16h30

sur inscription pour les enfants de 6 mois à 4 ans

salle bleue

Le mercredi 03 décembre 2025

de 16h30 à 17h30

gratuit Public tout-petits.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-03T17:30:00+01:00

fin : 2025-12-03T18:30:00+01:00

Date(s) : 2025-12-03T16:30:00+02:00_2025-12-03T17:30:00+02:00

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris

+33144691830 bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/