Le Nid, la cabane de Lucie Félix Bibliothèque des Batignolles Paris mercredi 3 décembre 2025.
Le Nid, la cabane de Lucie Félix : Ce dispositif ludique, interactif, espace de jeux et d’expérimentation, s’inspire des ouvrages et de la démarche artistique de Lucie Félix. Il favorise la manipulation, le développement de la motricité, l’interaction possible avec d’autres petits lecteurs et avec les livres de l’artiste mis à disposition des enfants. Sous la forme d’une cabane, le module permet d’accueillir des jeux, des objets, des parcours. Les enfants pourront inventer des histoires et développer leur imaginaire. Ainsi le tout-petit sera mis en position d’explorateur, avec une dimension sensorielle, dans un espace imaginé pour lui.
Lucie Félix
Lucie Félix, de formation scientifique et artistique,
s’intéresse à ce qui suscite, chez l’enfant, la curiosité, la réflexion et
l’apprentissage à travers le jeu, la manipulation et le mouvement. Avec ses
livres-objets, elle apporte un véritable renouveau dans le livre pour les
tout-petits. 2 yeux ? est son premier
livre. Depuis, elle s’est imposée comme une autrice jeunesse incontournable
aussi bien en France qu’à l’étranger. Lucie Félix a reçu la distinction
de Grande Ourse 2021 par le Salon du livre et de la presse
jeunesse de Montreuil. (Bibliocité)
mercredi 3 décembre à 16h30
sur inscription pour les enfants de 6 mois à 4 ans
salle bleue
Le mercredi 03 décembre 2025
de 16h30 à 17h30
gratuit Public tout-petits.
Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris
+33144691830 bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/