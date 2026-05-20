Le Nizan en fête Le Nizan
Le Nizan en fête Le Nizan vendredi 5 juin 2026.
Le Nizan
Le Nizan en fête
Le Nizan Gironde
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-05
Profitez de la fête de village organisée par le comité des fêtes du 5 au 7 juin !
Au programme de ce week-end
Vendredi 5 juin Soirée grillade animée par Podium Festimaxx
Samedi 6 juin Concours de pétanque communal à 15h. A partir de 21h repas (sur réservation) soirée animée par Podium Festimaxx.
Dimanche 7 juin A 12h déjeuner sous les arbres. Après-midi jeux d’antan, pétanque libre … 18h tirages des jeux concours. .
Le Nizan 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 60 27 02 cdflenizan@gmail.com
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English : Le Nizan en fête
L’événement Le Nizan en fête Le Nizan a été mis à jour le 2026-05-20 par La Gironde du Sud