Le Nizan

Le Nizan en fête

Le Nizan Gironde

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

Profitez de la fête de village organisée par le comité des fêtes du 5 au 7 juin !

Au programme de ce week-end

Vendredi 5 juin Soirée grillade animée par Podium Festimaxx

Samedi 6 juin Concours de pétanque communal à 15h. A partir de 21h repas (sur réservation) soirée animée par Podium Festimaxx.

Dimanche 7 juin A 12h déjeuner sous les arbres. Après-midi jeux d’antan, pétanque libre … 18h tirages des jeux concours. .

Le Nizan 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 60 27 02 cdflenizan@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Nizan en fête

L’événement Le Nizan en fête Le Nizan a été mis à jour le 2026-05-20 par La Gironde du Sud