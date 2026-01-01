Le Noël de Caval’Show à Noves Les Paluds de Noves Noves

Le Noël de Caval’Show à Noves

Vendredi 2 janvier 2026 à partir de 15h.

Samedi 3 janvier 2026 à partir de 15h.

Dimanche 4 janvier 2026 à partir de 15h. Les Paluds de Noves Le Ranch des Marais Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-02 15:00:00

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2026-01-02 2026-01-03 2026-01-04

Cette année, vivez la magie de Noël autrement…Familles

Quand les chevaux rêvent de Noël, ils vous invitent à un spectacle équestre féérique, poétique et spectaculaire, à partager en famille.



Buvette et gourmandises sur place.

Un moment hors du temps, entre lumières, émotions et complicité avec les chevaux.

Réservez dès maintenant et laissez-vous emporter par la magie de Noël ! .

Les Paluds de Noves Le Ranch des Marais Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 51 16 09 cavalshow1@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This year, experience the magic of Christmas in a different way…

L’événement Le Noël de Caval’Show à Noves Noves a été mis à jour le 2025-12-30 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles