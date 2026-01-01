Le Noël de Caval’Show à Noves Les Paluds de Noves Noves
Vendredi 2 janvier 2026 à partir de 15h.
Samedi 3 janvier 2026 à partir de 15h.
Dimanche 4 janvier 2026 à partir de 15h. Les Paluds de Noves Le Ranch des Marais Noves Bouches-du-Rhône
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Cette année, vivez la magie de Noël autrement…Familles
Quand les chevaux rêvent de Noël, ils vous invitent à un spectacle équestre féérique, poétique et spectaculaire, à partager en famille.
Buvette et gourmandises sur place.
Un moment hors du temps, entre lumières, émotions et complicité avec les chevaux.
Réservez dès maintenant et laissez-vous emporter par la magie de Noël ! .
Les Paluds de Noves Le Ranch des Marais Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 51 16 09 cavalshow1@gmail.com
