Le Noël de Flocon une pièce d’Emilie Sestier Fronsac
Le Noël de Flocon une pièce d’Emilie Sestier Fronsac dimanche 14 décembre 2025.
Le Noël de Flocon une pièce d’Emilie Sestier
La Comédie de Libourne Fronsac Gironde
Tarif : 12 – 12 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14 2025-12-25
Toc, Toc ! Noël est là ! Déjà ?
Au milieu de l’effervescence, un petit bonhomme attend.
Quel curieux personnage ! Deux grands yeux mais sous son nez…pas de bouche.
On lui a promis un cadeau. Mais le cadeau tarde à venir. Au cœur de l’agitation de la ville, des lumières et du bruit, le petit bonhomme sans bouche, lui, attend.
Tandis que le Noël du TROP rempli tout l’espace ; la frustration, elle, grandit. Elle jaillit en une grosse colère, difficile à dompter sans les mots. Comment trouver le calme en pleine ébullition ?
Et si, le cadeau tant attendu était en Lui ? Et si la présence bienveillante de l’Autre, le mettait sur le chemin des mots ? Et si Noël était fait de petits dons et de merveilles ?
Un conte sur l’utilité des mots, pour dire, pour exprimer, pour se lier. Une histoire de Noël qui raconte que les plus beaux cadeaux sont parfois les plus insignifiants.
Dès 1 an .
La Comédie de Libourne Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 74 03 15 lacomediedelibourne@gmail.com
English : Le Noël de Flocon une pièce d’Emilie Sestier
German : Le Noël de Flocon une pièce d’Emilie Sestier
Italiano :
Espanol : Le Noël de Flocon une pièce d’Emilie Sestier
L’événement Le Noël de Flocon une pièce d’Emilie Sestier Fronsac a été mis à jour le 2025-11-20 par OT du Fronsadais