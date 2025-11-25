Le Noël de Flocon une pièce d’Emilie Sestier

La Comédie de Libourne Fronsac Gironde

Tarif : 12 – 12 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14 2025-12-25

Toc, Toc ! Noël est là ! Déjà ?

Au milieu de l’effervescence, un petit bonhomme attend.

Quel curieux personnage ! Deux grands yeux mais sous son nez…pas de bouche.

On lui a promis un cadeau. Mais le cadeau tarde à venir. Au cœur de l’agitation de la ville, des lumières et du bruit, le petit bonhomme sans bouche, lui, attend.

Tandis que le Noël du TROP rempli tout l’espace ; la frustration, elle, grandit. Elle jaillit en une grosse colère, difficile à dompter sans les mots. Comment trouver le calme en pleine ébullition ?

Et si, le cadeau tant attendu était en Lui ? Et si la présence bienveillante de l’Autre, le mettait sur le chemin des mots ? Et si Noël était fait de petits dons et de merveilles ?

Un conte sur l’utilité des mots, pour dire, pour exprimer, pour se lier. Une histoire de Noël qui raconte que les plus beaux cadeaux sont parfois les plus insignifiants.

Dès 1 an .

La Comédie de Libourne Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 74 03 15 lacomediedelibourne@gmail.com

English : Le Noël de Flocon une pièce d’Emilie Sestier

German : Le Noël de Flocon une pièce d’Emilie Sestier

Italiano :

Espanol : Le Noël de Flocon une pièce d’Emilie Sestier

L’événement Le Noël de Flocon une pièce d’Emilie Sestier Fronsac a été mis à jour le 2025-11-20 par OT du Fronsadais