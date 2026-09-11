AGENDA · Rennes
Le Noël de Gaston le lutin grognon Le Bacchus Rennes
samedi 19 décembre 2026 · Le Bacchus · Rennes
Informations pratiques
Le Noël de Gaston le lutin grognon Le Bacchus Rennes 19 – 30 décembre
Spectacle à partir de 4 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-12-19T15:00:00.000+01:00
Fin : 2026-12-30T15:45:00.000+01:00
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Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes
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