LE NOEL DE GAUTHIER LE CLOWN COMEDIE TRIOMPHE St Etienne

LE NOEL DE GAUTHIER LE CLOWN Début : 2026-01-04 à 15:00. Tarif : – euros.

Gauthier rentre chez lui lors d’une froide nuit d’hiver. Mais sa soirée est bouleversée lorsqu’il découvre une dizaine de magnifiques cadeaux chez lui.Cependant, à cause de sa maladresse et de son mauvais caractère, aucun de ses jouets ne lui plaît, et la magie du père Noël va même les faire disparaître, laissant les paquets… vides. Cette mésaventure va toutefois lui permettre de comprendre qu’il peut aussi s’amuser juste avec sa créativité et son imaginaire.Après un premier spectacle appelé « Gauthier le clown » Gauthier revient pour une aventure toujours remplie d’humour, d’imaginaire et de poésie destinée autant aux enfants qu’aux adultesAuteur : Damien DevogeArtistes : Damien Devoge

COMEDIE TRIOMPHE 4 SQUARE VIOLETTE 42100 St Etienne 42