Le Noël de la ferme Les Minis Pattes

Salle des fêtes Cazals Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27 13:00:00

fin : 2025-12-27 17:00:00

Date(s) :

2025-12-27

La Fête de Noël de la Ferme Pédagogique arrive ! Profitez d’une multitude d’activités pour toute la famille, garantissant une journée empreinte d’émerveillement et de convivialité !

Cette année, pour éviter les joies… un peu trop boueuses de l’hiver, la fête de Noël aura exceptionnellement lieu dans la salle des fêtes de Cazals !

Un tout nouveau concept, confortable, chaleureux… et toujours avec nos animaux !

Ambiance chaleureuse, moments doux en famille et magie de Noël garantie !

On vous attend nombreux !

Salle des fêtes Cazals 46250 Lot Occitanie lesminispattes@hotmail.fr

English :

The Ferme Pédagogique Christmas Party is coming! Enjoy a multitude of activities for the whole family, guaranteeing a day full of wonder and conviviality!

This year, to avoid the muddy joys of winter, the Christmas party will exceptionally take place in the Cazals village hall!

A brand-new concept, comfortable, warm? and always with our animals!

A warm atmosphere, sweet family moments and Christmas magic guaranteed!

We look forward to seeing you there!

L’événement Le Noël de la ferme Les Minis Pattes Cazals a été mis à jour le 2025-12-18 par OT Cazals-Salviac