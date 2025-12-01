Le Noël de la ferme Les Minis Pattes Cazals
Le Noël de la ferme Les Minis Pattes Cazals samedi 27 décembre 2025.
Le Noël de la ferme Les Minis Pattes
Salle des fêtes Cazals Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-27 13:00:00
fin : 2025-12-27 17:00:00
Date(s) :
2025-12-27
La Fête de Noël de la Ferme Pédagogique arrive ! Profitez d’une multitude d’activités pour toute la famille, garantissant une journée empreinte d’émerveillement et de convivialité !
Cette année, pour éviter les joies… un peu trop boueuses de l’hiver, la fête de Noël aura exceptionnellement lieu dans la salle des fêtes de Cazals !
Un tout nouveau concept, confortable, chaleureux… et toujours avec nos animaux !
Ambiance chaleureuse, moments doux en famille et magie de Noël garantie !
On vous attend nombreux !
La Fête de Noël de la Ferme Pédagogique arrive ! Profitez d’une multitude d’activités pour toute la famille, garantissant une journée empreinte d’émerveillement et de convivialité !
Cette année, pour éviter les joies… un peu trop boueuses de l’hiver, la fête de Noël aura exceptionnellement lieu dans la salle des fêtes de Cazals !
Un tout nouveau concept, confortable, chaleureux… et toujours avec nos animaux !
Ambiance chaleureuse, moments doux en famille et magie de Noël garantie !
On vous attend nombreux ! .
Salle des fêtes Cazals 46250 Lot Occitanie lesminispattes@hotmail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Ferme Pédagogique Christmas Party is coming! Enjoy a multitude of activities for the whole family, guaranteeing a day full of wonder and conviviality!
This year, to avoid the muddy joys of winter, the Christmas party will exceptionally take place in the Cazals village hall!
A brand-new concept, comfortable, warm? and always with our animals!
A warm atmosphere, sweet family moments and Christmas magic guaranteed!
We look forward to seeing you there!
L’événement Le Noël de la ferme Les Minis Pattes Cazals a été mis à jour le 2025-12-18 par OT Cazals-Salviac