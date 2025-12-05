Le Noël de la Gonorderie Domaine de la Gonorderie Brissac Loire Aubance
Le Noël de la Gonorderie Domaine de la Gonorderie Brissac Loire Aubance vendredi 5 décembre 2025.
Le Noël de la Gonorderie
Domaine de la Gonorderie 361 Rue de la Gonorderie Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-05
Marché de Producteurs Locaux au Domaine de la Gonorderie !
Marché de Producteurs Locaux au Domaine de la Gonorderie ! rderie.fr). .
Domaine de la Gonorderie 361 Rue de la Gonorderie Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 91 22 80 contact@gonorderie.fr
English :
Local producers’ market at Domaine de la Gonorderie!
German :
Markt der lokalen Produzenten auf der Domaine de la Gonorderie!
Italiano :
Mercato dei produttori locali al Domaine de la Gonorderie!
Espanol :
¡Mercado de productores locales en el Domaine de la Gonorderie!
L’événement Le Noël de la Gonorderie Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages