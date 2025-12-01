Le Noël de La Moulinette #2 La Moulinette Logonna-Daoulas
La Moulinette 42 Route du Moulin Mer Logonna-Daoulas Finistère
Début : 2025-12-21 12:00:00
fin : 2025-12-21 18:00:00
2025-12-21
Après avoir écumé les marchés de Noël et avant d’enchaîner les repas de famille, la Moulinette vous offre une pause bien-être au bord de l’eau
Au programme
– Sauna vue mer avec Barikenn Saona
Prix libre Sessions de 15 minutes.
À prévoir maillot de bain et serviette.
Réservation sur place Capacité 6 personnes max.
Sauna équipé de tout le matériel de sécurité, déconseillé aux femmes enceintes, personnes avec problèmes cardiaques ou respiratoires, enfants de moins de 6 ans sans surveillance, et personnes sous l’emprise d’alcool.
– Massages sur chaise avec Jeannine de RKO Massage
Un moment de pure relaxation pour prendre soin de soi au chaud dans la cabane.
– Contes dans la cabane avec François Debas Cueillette de contes sauvages .
À 14h et à 15h Réservation obligatoire sur HelloAsso.
Tout public à partir de 5 ans.
– Chocolatier artisanal Le Sac à Rose Arnaud de St Eloy.
Petits chocolats, grandes sucettes et friandises dans sa jolie roulotte. Parfait pour se faire plaisir ou pour les cadeaux de Noël !
– Crêpes et boissons chaudes
Crêpes maison, vin chaud et chocolat chaud.
– Bières
Pas un évènement sans le concours de Merlin-Mignonne pour nous désaltérer !
– Pique-nique retour du marché
Apportez vos trouvailles du marché et venez partager un moment convivial dès 12h ! Plusieurs tables vous attendent en intérieur comme en extérieur pour pique-niquer ensemble.
– Vide-dressing
Chinez de belles pépites ! Pensez à prendre de la monnaie. .
La Moulinette 42 Route du Moulin Mer Logonna-Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 6 30 58 43 64
