Le Noël de La Moulinette #2 La Moulinette Logonna-Daoulas

Le Noël de La Moulinette #2

La Moulinette 42 Route du Moulin Mer Logonna-Daoulas Finistère

Début : 2025-12-21 12:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

Date(s) :

2025-12-21

Après avoir écumé les marchés de Noël et avant d’enchaîner les repas de famille, la Moulinette vous offre une pause bien-être au bord de l’eau

Au programme

– Sauna vue mer avec Barikenn Saona

Prix libre Sessions de 15 minutes.

À prévoir maillot de bain et serviette.

Réservation sur place Capacité 6 personnes max.

Sauna équipé de tout le matériel de sécurité, déconseillé aux femmes enceintes, personnes avec problèmes cardiaques ou respiratoires, enfants de moins de 6 ans sans surveillance, et personnes sous l’emprise d’alcool.

– Massages sur chaise avec Jeannine de RKO Massage

Un moment de pure relaxation pour prendre soin de soi au chaud dans la cabane.

– Contes dans la cabane avec François Debas Cueillette de contes sauvages .

À 14h et à 15h Réservation obligatoire sur HelloAsso.

Tout public à partir de 5 ans.

– Chocolatier artisanal Le Sac à Rose Arnaud de St Eloy.

Petits chocolats, grandes sucettes et friandises dans sa jolie roulotte. Parfait pour se faire plaisir ou pour les cadeaux de Noël !

– Crêpes et boissons chaudes

Crêpes maison, vin chaud et chocolat chaud.

– Bières

Pas un évènement sans le concours de Merlin-Mignonne pour nous désaltérer !

– Pique-nique retour du marché

Apportez vos trouvailles du marché et venez partager un moment convivial dès 12h ! Plusieurs tables vous attendent en intérieur comme en extérieur pour pique-niquer ensemble.

– Vide-dressing

Chinez de belles pépites ! Pensez à prendre de la monnaie. .

+33 6 30 58 43 64

