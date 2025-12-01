Le Noël de La Moulinette La Moulinette Logonna-Daoulas

Le Noël de La Moulinette

La Moulinette 42 route de Moulin Mer Logonna-Daoulas Finistère

Début : 2025-12-21 12:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

2025-12-21

Après avoir écumé les merveilleux marchés de Noël de nos voisin.e.s et avant d’enchaîner les repas de famille, la Moulinette vous offre une pause bien-être au bord de l’eau

Au programme:

Bain de Midi ! Avec Un sauna vue mer avec Barikenn Saona, pour se détendre et se réchauffer en douceur:

– Tarif pour le sauna: Prix libre Réservation sur place 6 personnes maximum.

– Maillot de bain et serviette à prévoir.

– Sessions de 15 minutes.

– Sauna équipé de tout le matériel de sécurité.

– Déconseillé aux femmes enceintes, personnes avec problèmes cardiaques ou respiratoires, enfants de moins de 6 ans sans surveillance, et personnes sous l’emprise d’alcool.

Des massages pour relâcher les tensions et se ressourcer

– Massages sur chaise avec Jeannine de RKO Massage, un moment de pure relaxation pour prendre soin de soi au chaud dans la cabane.

Des contes pour s’évader et retrouver la magie de Noël:

– Contes dans la cabane avec François Debas: Cueillette de contes sauvages .

– François improvise ses contes au fil du moment histoires traditionnelles, méditations poétiques et sagesses un brin espiègles. Un voyage imaginaire à cueillir ensemble, au gré de la rencontre et de l’enthousiasme du public.

– 2 sessions: de 14h à 14h30 et de 15h à 15h30 (réservation obligatoire sur helloasso.com).

– Tout public à partir de 5 ans.

Crêpes, chocolat chaud et vin chaud pour se régaler et partager des moments chaleureux.

– Chocolatier artisanal avec Le Sac à Rose Arnaud de St Eloy: petits chocolats, grandes sucettes et friandises dans sa jolie roulotte. Parfait pour se faire plaisir ou pour les cadeaux de Noël !

– Crêpes maison, vin chaud, chocolat chaud.

– Bières pas un évènement sans le concours de Merlin-Mignnone pour nous désaltérer !

– Pique-nique retour de marché: apportez vos trouvailles du marché et venez partager un moment convivial dès 12h ! Plusieurs tables vous attendent en intérieur comme en extérieur pour pique-niquer ensemble.

– Vide-dressing: chinez de belles pépites ! (Pensez à prendre de la monnaie).

Animations en continu de 12h à 18h.

Tout public.

Venez prendre soin de vous dans une ambiance festive et chaleureuse au bord de l’eau ! .

