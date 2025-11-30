Le Noël de l’ape Bias
Marché de Noël et vide ta chambre.
Réservation au 0626612523.
Animations de Noël et repas autour du marché
Ouvert a tous .
Salle les Chênes à Bias Bias 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 79 10 87 Apebiasmezos40170@gmail.com
