Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Le Noël de l’ape Bias

Le Noël de l'ape

Le Noël de l’ape Bias dimanche 30 novembre 2025.

Le Noël de l’ape

Salle les Chênes à Bias Bias Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30

Date(s) :
2025-11-30

Marché de Noël et vide ta chambre.
Réservation au 0626612523.
Animations de Noël et repas autour du marché
Ouvert a tous   .

Salle les Chênes à Bias Bias 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 79 10 87  Apebiasmezos40170@gmail.com

English : Le Noël de l’ape

German : Le Noël de l’ape

Italiano :

Espanol : Le Noël de l’ape

L’événement Le Noël de l’ape Bias a été mis à jour le 2025-11-03 par OT Mimizan