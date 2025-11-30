Le Noël de l’ape Bias

Le Noël de l’ape

Début : 2025-11-30

Marché de Noël et vide ta chambre.

Réservation au 0626612523.

Animations de Noël et repas autour du marché

Ouvert a tous .

Salle les Chênes à Bias Bias 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 79 10 87 Apebiasmezos40170@gmail.com

