Le Noël de l’Apprenti Sorcier Le Saint Pitô Le Saint

Le Saint Pitô donne rendez-vous aux familles et aux amateurs de féerie, à l’occasion du marché de Noël L’Apprenti Sorcier . Cette nouvelle édition proposera un village de Noël, réunissant des créateurs locaux, un foodtruck, une buvette et un ensemble d’animations pensées pour petits et grands, le tout dans un décor magique ! Tout au long de l’après-midi, les jeunes visiteurs pourront participer à plusieurs activités autour de la magie création de baguettes magiques, atelier de plantes enchantées, allumage des bougies magiques du sapin, décor immersif et photocall. Ces ateliers ludiques et accessibles feront plonger les enfants dans un univers enchanté spécialement imaginé pour l’événement. La journée se clôturera par la projection du film “ Les Animaux Fantastiques Les Secrets de Dumbledore ”, un moment convivial et festif. Entre découvertes artisanales, atmosphère chaleureuse et animations originales, ce marché de Noël s’annonce comme un rendez-vous convivial à ne pas manquer pour patienter jusqu’aux fêtes. .

