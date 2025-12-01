LE NOËL DE L’ENVOL DES PIONNIERS L’ENVOL DES PIONNIERS Toulouse

LE NOËL DE L’ENVOL DES PIONNIERS

L’ENVOL DES PIONNIERS 6 rue Jacqueline Auriol Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 10:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

Date(s) :

2025-12-21

Pour démarrer les vacances de Noël en beauté, l’Envol des Pionniers vous ouvre ses portes gratuitement pour un voyage magique dans le Noël des années folles !

Fort du succès de la première édition, le “Noël de L’Envol des Pionniers” revient pour une 2ᵉ édition encore plus féerique, avec une belle programmation.

Venez profiter d’un spectacle musical des Christmas Mademoiselles, qui interprétent les plus grands standards de Noël dans un style jazzy et swing, pour une ambiance festive et élégante. Amusez-vous lors des ateliers créatifs fabrication de suspensions d’avion, lettres au Père Noël, photobooth vintage, jeux et espace enfants. L’Atelier de la Ligne propose la diffusion de cartoons des années 1930, pour un voyage nostalgique et enchanteur au cœur des dessins animés d’autrefois. Côté gourmandises, le foodtruck Tonnerre de crêpes vous régale avec galettes, crêpes, gaufres, chocolats et vins chauds. Avis aux curieux, venez échanger avec les Amis de L’Envol, qui partagent anecdotes et jeux autour de la grande aventure de l’Aéropostale et de ses pilotes de légende. La boutique de Noël offre quant à elle de nombreuses idées cadeaux exclusives, notamment les collections Petit Prince et Air France. Enfin, accès libre aux expositions permanentes et à “Air France, une histoire d’élégance”, avec l’ouverture exceptionnelle du bureau de Didier Daurat.

Un rendez-vous festif, familial et gratuit pour vivre la magie de Noël au cœur de l’histoire de l’Aéropostale ! .

L’ENVOL DES PIONNIERS 6 rue Jacqueline Auriol Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 5 67 22 23 24 standard@semeccel.com

English :

To kick off the Christmas vacations in style, l’Envol des Pionniers opens its doors to you free of charge for a magical trip back to the Christmas of the Roaring Twenties!

German :

Für einen perfekten Start in die Weihnachtsferien öffnet der Envol des Pionniers kostenlos seine Türen für eine magische Reise in das Weihnachten der Roaring Twenties!

Italiano :

Per inaugurare le festività natalizie in grande stile, l’Envol des Pionniers apre gratuitamente le sue porte per un magico viaggio nel Natale dei ruggenti anni Venti!

Espanol :

Para dar el pistoletazo de salida a las fiestas navideñas por todo lo alto, el Envol des Pionniers abre sus puertas gratuitamente para un viaje mágico a las Navidades de los locos años veinte

L’événement LE NOËL DE L’ENVOL DES PIONNIERS Toulouse a été mis à jour le 2025-10-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE