LE NOËL DE L’ÉPICERIE LA CAZERIE Rue du Quatre Septembre Cazères samedi 20 décembre 2025.
Rue du Quatre Septembre L’ÉPICERIE LA CAZERIE & CINEMA DE CAZÈRES Cazères Haute-Garonne
Début : 2025-12-20 14:30:00
Samedi 20 Décembre 2025
Au cinema de Cazères
Début de Projection a 14h30 du dessin animé
Hopper et le secret de la marmotte
Gouter Ouverture des cadeaux
En presence du Pere Noël
Les inscriptions se font a l’epicerie .
Rue du Quatre Septembre L’ÉPICERIE LA CAZERIE & CINEMA DE CAZÈRES Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie
English :
Saturday December 20, 2025
At the Cazères cinema
