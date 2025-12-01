Le Noël de l’Imprévu Châteauroux
125 Rue Grande Châteauroux Indre
Prépare-toi pour une soirée complètement givrée, pleine de surprises et d’ambiance comme jamais !
Au programme
Buvette & Bar à shooters Une montagne de cadeaux Animations toute la soirée
Ramène ta team et viens vivre le Noël le plus inattendu de l’année ! .
125 Rue Grande Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 36 27 09 82
English :
L’imprévu invites you to a Winter party!
