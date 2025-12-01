Le Noël de l’Imprévu Châteauroux

Le Noël de l’Imprévu

125 Rue Grande Châteauroux Indre

Début : Samedi 2025-12-20

Prépare-toi pour une soirée complètement givrée, pleine de surprises et d’ambiance comme jamais !

Au programme

Buvette & Bar à shooters Une montagne de cadeaux Animations toute la soirée

Ramène ta team et viens vivre le Noël le plus inattendu de l’année ! .

English :

L’imprévu invites you to a Winter party!

