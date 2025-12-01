Le Noël de Marguerite Villa Marguerite Vichy
Le Noël de Marguerite Villa Marguerite Vichy samedi 13 décembre 2025.
Le Noël de Marguerite
Villa Marguerite 94 boulevard des États-Unis Vichy Allier
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Le Golden Age, de Broadway aux Studios d’Hollywood, sera au rendez-vous de notre concert Le Noël de Marguerite !
Villa Marguerite 94 boulevard des États-Unis Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 58 08 80 villamargueritevichy@yahoo.com
English :
The Golden Age, from Broadway to Hollywood Studios, will be on hand for our Marguerite’s Christmas concert!
German :
Das Goldene Zeitalter, vom Broadway bis zu den Hollywood-Studios, wird in unserem Konzert Marguerite’s Christmas zu sehen sein!
Italiano :
L’età dell’oro, da Broadway agli Studios di Hollywood, sarà in scena al nostro concerto Marguerite’s Christmas !
Espanol :
La Edad de Oro, desde Broadway hasta los estudios de Hollywood, estará presente en nuestro concierto Marguerite’s Christmas
