Spectacle équestre Le Noël de Mary Poppins

Benney Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-19 20:30:00

fin : 2025-12-20 22:30:00

2025-12-19 2025-12-21

Le soir de Noël, les Banks doivent trouver en urgence une nouvelle nurse pour garder les enfants. C’est Mary Poppins qui se présente. La gouvernante, quelque peu farfelue, va bousculer une famille un peu trop sage et l’entraîner dans son univers merveilleux et magique en lui promettant un Noël pas comme les autres et… inoubliable.Tout public

Benney 54740 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 82 99 89 20 contact@le-menil-st-michel.fr

English :

On Christmas Eve, the Banks family urgently need a new nanny to look after the children. Mary Poppins shows up. The somewhat eccentric governess is going to shake up a rather too well-behaved family and draw them into her wonderful, magical world, promising them a Christmas unlike any other and? unforgettable.

German :

Am Weihnachtsabend müssen die Banks dringend ein neues Kindermädchen finden, das auf die Kinder aufpasst. Es ist Mary Poppins, die sich vorstellt. Die schrullige Gouvernante bringt die etwas zu brave Familie durcheinander und entführt sie in ihre magische Welt der Wunder und verspricht ein ganz besonderes und unvergessliches Weihnachtsfest.

Italiano :

Alla vigilia di Natale, la famiglia Banks ha urgente bisogno di trovare una nuova tata che si occupi dei bambini. Si presenta Mary Poppins. L’eccentrica istitutrice scuoterà la famiglia, fin troppo educata, e li trascinerà nel suo meraviglioso e magico mondo, promettendo loro un Natale diverso da tutti gli altri e indimenticabile.

Espanol :

En Nochebuena, la familia Banks necesita urgentemente encontrar una nueva niñera que cuide de los niños. Aparece Mary Poppins. La institutriz, un tanto excéntrica, va a sacudir a la familia, que se comporta demasiado bien, y los va a atraer a su maravilloso y mágico mundo, prometiéndoles unas Navidades inigualables e… inolvidables.

