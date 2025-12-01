Le noël de monsieur Hand Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement

Le noël de monsieur Hand Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement samedi 27 décembre 2025.

Le noël de monsieur Hand

Samedi 27 décembre 2025 de 10h à 10h50, de 14h30 à 15h20 et de 16h30 à 17h20. Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 9 – 9 – EUR

Début : 2025-12-27

fin : 2025-12-27

2025-12-27

Spectacle de Magie pour enfants de 5 à 11 ansEnfants

Est ce que vous vous rappelez de votre premier Noël ?

Monsieur Hand est une personnage étrange qui ne fête jamais rien…

Ni anniversaire, ni aucune autre fête. Mais cette année pour Noël, il a reçu des cadeaux mystérieux. Pourra-t-il résister à la tentation de les ouvrir… .

Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 76 15 97 archangetheatre@orange.fr

English :

Magic show for children aged 5 to 11

German :

Zaubershow für Kinder von 5 bis 11 Jahren

Italiano :

Spettacolo di magia per bambini dai 5 agli 11 anni

Espanol :

Espectáculo de magia para niños de 5 a 11 años

