Le Noël de Nawàham Théâtre des Chartreux Marseille 4e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 4e Arrondissement

Le Noël de Nawàham

Vendredi 4 décembre 2026 à partir de 9h45.

Séance à 9h45 et à 10h30

Vendredi assistantes maternelles et crèches.

Samedi 5 décembre 2026 à partir de 10h15.

Séance à 10h15 et à 16h. Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 10:15:00

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-04 2026-12-05

Le théâtre des Chartreux accueille la compagnie Pied Nus dans les OrtiesLe pour son conte de Noël : » Le Noël de Nawàham »Enfants

Seule sur son bout de banquise à la dérive, Nawàham occupe ses journées grâce à une routine bien huilée.



Mais elle commence à trouver le temps long, sans personne avec qui jouer. Un jour, elle repêche dans l’eau gelée un grand coffre plein de trésors. Entre guirlandes, sapin et boules de Noël, la voilà qui redécore sa petite île blanche. Et au détour de ses découvertes, elle va s’inventer un ami… qui, petit à petit, va prendre vie pour lui faire vivre le plus incroyable des Noëls ! .

Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 50 18 90 info@theatredeschartreux.com

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English :

The Théâtre des Chartreux is hosting the Pied Nus dans les OrtiesLe theater company for its Christmas story: « Naw%E0ham’s Christmas »

L’événement Le Noël de Nawàham Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille