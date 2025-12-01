Le Noël de Patapon Le 16/19 Comédie Marseille Marseille 7e Arrondissement

Le Noël de Patapon

Dimanche 28 décembre 2025 de 11h à 11h30.

Lundi 29 décembre 2025 de 11h à 11h30.

Mardi 30 décembre 2025 de 11h à 11h30.

Mercredi 31 décembre 2025 de 11h à 11h30.

Vendredi 2 janvier 2026 de 11h à 11h30.

Samedi 3 janvier 2026 de 11h à 11h30. Le 16/19 Comédie Marseille 16 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Venez fêter Noël avec Patapon et ses amis les peluches, et préparez vous à vivre un incroyable Noël !Enfants

Patapon est un jeune enfant qui adore jouer. Cependant, il n’a rien commandé pour Noël. Pour lui le Père Noël travaille trop.



Tout d’un coup, Comète, un des rennes du Père Noël, vient chercher Patapon pour fêter Noël sur la lune et distribuer les cadeaux du Père Noël aux habitants de la lune. .

Le 16/19 Comédie Marseille 16 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 54 95 00 CONTACT.CDM1@ORANGE.FR

English :

Come and celebrate Christmas with Patapon and his cuddly friends, and get ready for an incredible Christmas!

