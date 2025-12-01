Le Noël de Patapon Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement

Le Noël de Patapon Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement mardi 23 décembre 2025.

Le Noël de Patapon

Mardi 23 décembre 2025 de 16h30 à 17h20. Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 9 – 9 – EUR

Début : 2025-12-23 16:30:00

fin : 2025-12-23 17:20:00

2025-12-23

Comédie pour enfants de 0 à 3 ansEnfants

Patapon est un jeune enfant qui adore jouer. Cependant, il n’a rien commandé pour Noël.



Pour lui le Père Noël travaille trop !



Tout d’un coup, Comète, un des rennes du père Noël, vient chercher Patapon pour fêter Noël sur la lune et distribuer les cadeaux du Père Noël aux habitants de la lune.



Venez fêter Noël avec Patapon et ses amis les peluches, et préparez-vous à vivre un incroyable Noël ! .

Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 76 15 97 archangetheatre@orange.fr

English :

Comedy for children aged 0 to 3

German :

Komödie für Kinder von 0 bis 3 Jahren

Italiano :

Commedia per bambini da 0 a 3 anni

Espanol :

Comedia para niños de 0 a 3 años

